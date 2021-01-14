Twitter, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtladı

Sputnik V'in resmi Twitter hesabına erişim, site tarafından tam olarak belirtilmeyen 'hesaptaki olağan dışı etkinlik' nedeniyle 'geçici olarak' kısıtlandı.
RDIF: Twitter üzerinden aşı ile ilgili tüm bilgileri açık bir şekilde paylaşıyorduk
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V koronavirüs aşısının Twitter hesabına erişim engelinin getirildiğini duyururken, sebebinin araştırıldığını bildirdi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun açıklamasında, "Twitter üzerinden aşı ve nasıl çalıştığı ile ilgili tüm bilgileri açık bir şekilde paylaşıyorduk. Twitter üzerinden, Astra Zeneca’ya Sputnik V aşısının bir bileşenini kullanmasını teklif ettik ve ortak klinik araştırmalarla ilgili anlaşmaya vardık" ifadesine yer verildi. RDIF, tüm takipçilerine Twitter ile iletişime geçerek hesabın tekrar erişime açılmasını istemeleri çağrısında bulundu.
Dünyada tescillenen ilk koronavirüs aşısı
Sputnik V aşısı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.
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