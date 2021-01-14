Sputnik V'in resmi Twitter hesabına erişim, site tarafından tam olarak belirtilmeyen 'hesaptaki olağan dışı etkinlik' nedeniyle 'geçici olarak' kısıtlandı.

© Fotoğraf : Twitter Twitter, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtladı

RDIF: Twitter üzerinden aşı ile ilgili tüm bilgileri açık bir şekilde paylaşıyorduk

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V koronavirüs aşısının Twitter hesabına erişim engelinin getirildiğini duyururken, sebebinin araştırıldığını bildirdi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun açıklamasında, "Twitter üzerinden aşı ve nasıl çalıştığı ile ilgili tüm bilgileri açık bir şekilde paylaşıyorduk. Twitter üzerinden, Astra Zeneca’ya Sputnik V aşısının bir bileşenini kullanmasını teklif ettik ve ortak klinik araştırmalarla ilgili anlaşmaya vardık" ifadesine yer verildi. RDIF, tüm takipçilerine Twitter ile iletişime geçerek hesabın tekrar erişime açılmasını istemeleri çağrısında bulundu.

Dünyada tescillenen ilk koronavirüs aşısı

Sputnik V aşısı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.