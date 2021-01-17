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    '49 ülkede yaklaşık 38 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı'

    © Sputnik / Sertac Kayar
    Dünya
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    Sputnik Türkiye
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    Bloomberg tarafından hazırlanan dünyanın aşı raporuna göre, 49 ülkede 37,9 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Kendi aşısı olan Sputnik V'yi üreten Rusya 1.5 milyon vatandaşını aşıladı. Türkiye ise aşılama sürecine yeni başlamasına rağmen Kanada, Fransa ve Polonya gibi çeşitli ülkeleri geride bıraktı.

    Dünya genelinde 94 milyondan fazla vaka ve 2 milyondan fazla ölüme neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmak için ülkeler üreticilerden milyonlarca doz aşı sipariş etti. Ülkelerin resmi web sitelerinden ve resmi açıklamalarından derlenerek analiz edilen Kovid-19 aşısı uygulamasına ilişkin veriler ile dünyanın Kovid-19 aşı haritası çıkarıldı. Ülkelerde dağıtılan ve uygulanan aşı dozlarının raporunu hazırlayan Bloomberg, 49 ülkede 37,9 milyondan fazla doz aşı uygulandığını açıkladı. Günlük aşı uygulanma oranının dünya genelinde ortalama 2,41 milyon doz olduğu belirtildi.

    Bloomberg tarafından hazırlanan dünyanın aşı raporuna göre, ABD'de 13 milyon doz aşı uygulandığı ve her 100 kişide toplamda 3.9 doz aşı yapıldığı aktarıldı. İngiltere'de ise 3.7 milyon doz aşının uygulanarak her 100 kişide 5.5 oranında doz aşı verildiği belirtildi.

    'Rusya ve Çin kendi aşılarını piyasaya sürerek milyonları aşıladı'

    İngiltere ve ABD'yi takiben Rusya'da, 1.5 milyon kişinin aşılandığı ve 100 kişide 1 doz aşı yapıldığı, İtalya'da ise 1 milyon kişinin aşılanarak her 100 kişide 1.7 doz aşı uygulandığı belirtildi.

    Aşı kampanyalarının başlamasıyla, ülkeler arasında eşit aşılama olmadığı kaydedilirken, bazı ülkelerin aşılamada daha avantajlı başlangıç yaptığı görüldü. Çin ve Rusya kendi aşılarını piyasaya sürerek milyonlarca kişinin aşılanmasını sağladı. Çin, Sinovac Biotech, CanSino Biologics, Sinopharm aşıları ile 9 milyon doz aşıyı 100 kişide 0.64 oranında doz uyguladı. Rusya, Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V ile 1.5 milyon doz aşıyı 100 kişide 1.02 doz oranında uyguladı.

    'İsrail'de her 100 kişide 24.2 doz aşı uygulandı'

    İsrail'in her 100 kişide 24.2 doz oranında aşı uygulayarak diğer ülkeleri geride bıraktığı ifade edildi. İsrail'i takiben en yüksek aşı dozu sunan Birleşik Arap Emirlikleri 100 kişide 15.5 doz aşı uygulayarak toplamda 1.6 milyon doz aşı yapılmasını sağladı.

    Türkiye, Kanada, Fransa gibi pek çok ülkeyi geride bıraktı

    Bloomberg'in aşı raporuna göre, ülkelerin toplamda uyguladığı doza göre yapılan sıralamada, listenin en başında ABD, Çin, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alırken, Türkiye'nin aşı programına yeni başlamasına rağmen, Kanada, Fransa, Polonya gibi ülkelere kıyasla vatandaşına daha fazla aşı sunduğu belirtildi.

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    Etiketler:
    Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik V, İsrail, Fransa, Rusya, Türkiye, Koronavirüs, Kovid-19, Koronavirüs aşısı
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