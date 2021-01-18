Kayıt
17:12 18 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Milagros Garcia - Pfizer-BioNTech aşısı - koronavirüs - Kovid-19 - aşı - İspanya - Lleida

    'Feci bir ahlaki çöküşün eşiğindeyiz' uyarısı yapan DSÖ: Zengin ülkelere milyonlarca, bir yoksul ülkeye 25 doz aşı

    © REUTERS / Albert Gea
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (361)
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043518170_0:272:3089:2009_1200x675_80_0_0_90fa308dcdeefe874f43e480c94bac8f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202101181043602282-feci-bir-ahlaki-cokusun-esigindeyiz-uyarisi-yapan-dso-zengin-ulkelere-milyonlarca-bir-yoksul-ulkeye/

    Kovid-19'a karşı 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyon doz aşı yapıldığını, en düşük gelirli ülkelerden birine ise sadece 25 doz aşı verildiğini söyleyen DSÖ Başkanı, zengin ülkelerin aşıları kapatması nedeniyle aşılara dünya çapında hızlı ve eşit erişim amaçlayan COVAX küresel mekanizmasının akamete uğrayabileceğini belirtti.

    Koronavirüs pandemisine karşı dünyanın bazı ülkelerinde çok sayıda aşı tedarik edilir ve toplu aşılama hızla ilerletilirken, az gelişmiş ülkelere henüz aşının ulaşmadığı manzaralar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yönetim kurulunun yıllık toplantısında, 'aşı milliyetçiliği' yapıldığı ve Kovid-19 aşılarının paylaşımında 'feci bir ahlaki başarısızlığın' eşiğinde olunduğu uyarısında bulundu.

    DSÖ Başkanı Tedros, 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyon doz aşı yapıldığını, en düşük gelirli ülkelerden birine ise sadece 25 doz aşı verildiğini belirtti.

    Toplantıda Afrika'yı temsil eden grubun Burkina Fasolu bir delegesi, az sayıda ülkenin aşı tedarikinin çoğunu silip süpürmesi karşısında endişe duyduklarını dile getirdi. 

    DSÖ Başkanı, aşı dozlarının dünyaya adil şekilde dağıtılması gerekirken eşit dağıtım olanaklarının ciddi tehlike altında olduğuna dikkat çekti.

    DSÖ'nün öncülüğünde Kovid-19 aşılarına dünya çapında hızlı ve eşit erişim garanti etmeyi amaçlayan COVAX küresel mekanizması, aşı dağıtımına gelecek ay başlayacak. 

    Tedros, aşı alımı için geçen yıl 44, bu yıl en az 12 ikili anlaşma yapıldığını aktararak şunları söyledi:

    "Bu, COVAX teslimatlarını geciktirebilir ve tam da COVAX'ın kurulma sebebi olan önlenmesi gereken senaryoyu, yani kaotik piyasa, koordinasyonsuz tepki ve devam eden toplumsal-ekonomik karışıklık eşliğinde stoklamayı hayata geçirebilir."

    "Böylesi bir 'önce-ben' yaklaşımı, en yoksul ve en savunmasızları riske atıyor."

    "Eninde sonunda bu tür hareketler, pandemiyi daha da uzatmaktan başka bir şeye yaramayacak."

    Koronavirüsün mutasyon geçirmiş ve çok daha bulaşıcı varyantları tüm dünyada yayılırken, Tedros, H1N1 ve HIV pandemilerinde yapılan hataların tekrarlanmaması çağrısını yaptı.

    Gözlemcilere göre bir hafta sürecek yönetim kurulu toplantısı, DSÖ'nün 70 küsur yıllık tarihindeki en önemli toplantı. 

    ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmesi nedeniyle en büyük finansörünü kaybetmiş durumdaki DSÖ'nün küresel sağlık krizleriyle baş edilebilmesi için bu toplantıdan daha güçlenerek çıkması gerekiyor. Ancak bağışçı ülkelerin katkıyı artırmakta zorluk çıkarması bekleniyor.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (361)
    Etiketler:
    çöküş, başarısızlık, Ahlak, Milliyetçilik, COVAX, Düşük gelir, Yoksul, Aşı, Afrika, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Afrika pengueni türüne ait 16 birey bulunuyor. Günlük üç öğünde yarım kilogram balık tüketen penguenler, yemeğin ardından yüzüyor. 
    Hayvanat bahçesinde beslenme saati
    Karikatür
    İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye diyalog mesajı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet