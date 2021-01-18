Stoltenberg: Rusya NATO’nun genişlemesini etkilememeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın bazı ülkelerin Kuzey Atlantik İttifakına girişini etkilememesi gerektiğini, zira söz konusu ülkelerin egemen birer devlet olduklarını belirtti.

Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün sanal konferansına katılan Stoltenberg, NATO’nun genişlemesinin Rusya ile ilişkilerin kötüleşmesine yol açıp açmayacağı sorusuna, “NATO’ya katılma konusu doğrudan aday ülkeyi ve NATO’yu ilgilendiriyor, Rusya’nın sürece müdahale etmeye veya onu engellemeye hakkı yok” yanıtını verdi.

'NATO'nun yayılmacılığı söz konusu değil'

Daha önce Varşova Paktı'nın parçası olan devletleri saflarına kabul ederek NATO'nun saldırgan davrandığı iddiasını reddeden Stoltenberg, ‘söz konusu ülkelerin demokratik prosedürlerle NATO’ya katılmak istediklerine kendileri karar verdikleri için’ ‘NATO’nun doğuya yayılmacılığın’ söz konusu olmadığını vurguladı ve ekledi:

“Biz hiç kimseyi NATO'ya katılmaya zorlamıyoruz, örneğin İsveç ve Finlandiya komşularımız olup, NATO’ya katılmak istemiyorlar ve biz buna saygı duyuyoruz.”

Stoltenberg’e göre Baltık ülkeleri, Romanya, Bulgaristan ve diğer devletler, NATO’ya girmek istediklerine kendileri karar verdi ve standartlara uygun olduklarını teyit ederek ittifaka üye oldu.

NATO’nun Gürcistan ve Ukrayna ile ilişkilerini de yorumlayan Stoltenberg, “Gürcistan NATO’ya katılmak istiyor ve Rusya buna engel olamaz. Gürcistan’ın NATO’ya katılıp katılmaması, sadece ve sadece Gürcistan’ı ve ittifakı ilgilendiren bir konu” vurgusunu yaptı.

NATO Genel Sekreteri, ittifakın ortak tatbikatlar dahil olmak suretiyle aday ülkelere destek verdiğini ve yardım ettiğini sözlerine ekledi.