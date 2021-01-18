Telegram kurucusu Durov: ABD’deki olaylar bağlamında geçen hafta yüzlerce şiddet çağrısı engellendi

Telegram moderatör ekibinin Ocak ayı başlarında, mesaj paylaşma platformunda “ABD ile bağlantılı aleni etkinlik” hakkında bilgi almaya başladığını bu bilgilerin gün geçtikçe artarak devam ettiğini anlatan Pavel Durov, ekibin “şiddet propagandası yapan Amerikan kanallarını engellediğini” kaydetti.



Durov, Telegram-kanalından yaptığı paylaşımda, “Bu çabalar sayesinde moderatörlerimiz geçen hafta yüzlerce aleni şiddet çağrılarını erişime engelledi, aksi takdirde on binlerce kullanıcıya ulaşabilirlerdi” ifadesini kullandı.

Telegram kurucusu, moderatör ekibinin “doğrudan şiddet kışkırtan” içerikleri kaldırmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.