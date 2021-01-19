BM Genel Sekreteri Guterres, Libya’ya özel elçi atadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis’i Libya Özel Elçiliğine ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanlığına atadı.

BM Genel Sekreteri Ofisi’nden yapılan açıklamada, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün Slovakyalı Jan Kubis’in Libya Özel Elçisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı olarak atadığını duyurdu” ifadesine yer verildi.

Daha önce BM Güvenlik Konseyi, BM Lübnan Koordinatörü Jan Kubis’in Libya Özel Elçiliği görevine getirilmesi teklifine destek vermişti.