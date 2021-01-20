Snowden: Yapmacık gülüşlü bir yaratık olan Trump'ın beni affetmemesi, hayal kırıklığı yaratmadı

ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran ve 7 yıldır Rusya'da ikamet eden Edward Snowden, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini affetmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadığını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Edward Snowden, "Bedelini ödemediği bir sevgiyi asla bilmemiş bir kişi tarafından affedilmediğim için hiç hayal kırıklığı yaşamadım. Ancak geri kalan destekçileri, yapmacık gülüşlü bu yaratığın çok daha umutsuz koşullarda doğruyu söyleyen insanları affetmemesini asla bağışlamamalıdır" ifadelerini kullandı.

I am not at all disappointed to go unpardoned by a man who has never known a love he had not paid for. But what supporters of his remain must never forgive that this simpering creature failed to pardon truth-tellers in far more desperate circumstances:https://t.co/luyYyBViYE — Edward Snowden (@Snowden) January 20, 2021

​ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki son saatlerinde 73 kişi hakkında af ve 70 kişi hakkında da ceza indirimi kararı çıkarmıştı.