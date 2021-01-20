AB ve NATO'dan Biden'a tebrik mesajı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, 46. ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'a kutlama mesajları gönderdi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, 46. ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden için kutlama mesajı yayınladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, mesajında, "Her ülkede olduğu gibi ABD halkı da umutlarını ve endişelerini ciddiye alan liderler hak ediyor. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in tam da bunu yapacağına inanıyorum" ifadeşerini kullandı.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı oldu kurma önerisinde bulunan Michel, AB'nin yeni dönemde ABD ile ilişkilerinde önceliklerini, 'çok taraflı iş birliğini genişletme, Kovid-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği, adil ticaretle ekonomileri yeniden inşa etme ve güvenlik ve barış için güçleri birleştirme' olarak sıraladı.

Michel, farklılıkların sağduyuyla çözülebileceğini, ABD ve AB'nin ortak değerleri sınandığı için artık iş birliğinin daha da hayati olduğunu vurgulayarak, "Biz kendi adımıza hazırız" ifadelerine yer verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medyada Biden ve Harris'e tebriklerini ilettikten sonra, "Avrupa taze bir başlangıca hazır" mesajını paylaştı.

Congratulations @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and @KamalaHarris – the first woman Vice-President of the US!



Thank you for the inspiring inaugural address and for the offer to cooperate.



Europe is ready for a fresh start.#InaugurationDay pic.twitter.com/Re7vaoUlHS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2021

NATO: Yeni dönemin başlangıcı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında, ittifak adına Biden ve yardımcısı Harris'i tebrik ederek, "Bugün transatlantik ittifakı için yeni bir dönemin başlangıcı" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağın, güvenliğin temeli olduğunu belirten Stoltenberg, "Demokrasilerimizi, değerlerimizi ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için birlikte çalışırken ABD'nin liderliği esas teşkil etmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, 'Çin'in yükselişinin getirdiği güvenlik meseleleri, Afganistan ve Irak'takiler dahil olmak üzere terör tehdidi, daha iddialı bir Rusya' gibi konuları ele almada NATO müttefiklerinin birlikte durması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, "Başkan Biden ile birlikte çalışmak ve kendisini bu yıl Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde ağırlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.