Rusya ve Macaristan Sputnik V konusunda anlaştı

Rusya ve Macaristan arasında Sputnik V aşısı üzerinde anlaşma sağlandı. Macaristan'ın aşı tedarikini Sputnik V aşısı ile Rusya sağlayacak.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) ile Macaristan arasında Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin anlaşma imzalandı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V ile ilgili konuları istişare etmek üzere dün Moskova'ya giden Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'yla bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Muraşko ve Szijjarto, 27 Kasım 2020'de Budapeşte'de yapılan 13. hükümetler arası komisyon toplantısında varılan mutabakatın uygulanmasıyla ilgili konuları iştişare etti.

Özellikle sağlık alanında işbirliği ve Sputnik V aşısının tedariki üzerinde duran taraflar, Rus aşısının satışına ilişkin bir anlaşma imzaladı.

Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Szijjarto, aşılama sürecinin hızlandırılmasının Macaristan için ulusal öncelik olduğunu ve bunun çok sayıda vatandaşın hayatını kurtaracağını belirtti.

Szijjarto, "Rusya'nın Macaristan'a üç aşamada aşı sevk etmesini öngören anlaşmayı imzaladığımızı duyurmak benim için büyük bir onur ve mutluluk" dedi.

RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının Şubat ayında Macaristan'a tedarik sürecinin başlayacağını söyledi.

Macaristan, Perşembe günü Sputnik V'yi acil kullanım için tescil ederek Rus aşısını tescil eden ilk AB ülkesi olmuştu. Ve yine aynı gün RFPİ, Sputnik V'nin AB'de tescil edilmesi için başvuru yapıldığını duyurdu.