İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Twitter hesabı, 45. ABD Başkanı Donald Trump'a suikast imasında bulunan paylaşımın ardından askıya alındı. Hesaba tıklayanlar, ''Hesap askıya alındı. Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır'' uyarısıyla karşılaşıyor. Ancak birden fazla hesabı bulunan Hamaney'in diğer hesapları ise kapatılmadı.

© Fotoğraf : Twitter Twitter, İran dini lideri Hamaney'in hesabını askıya aldı

Trump'ın kuşbakışı fotoğrafıyla 'İntikam kesin' paylaşımı yapmıştı

İnsansız hava aracı tarafından hedef alınmış gözüken kuşbakışıyla golf sahasında sopa sallayan Trump fotoğrafına, Hamaney'in Süleymani suikastının birinci yıldönümü öncesi yaptığı "İntikam kesin" açıklaması eşlik etti. İran dini lideri 16 Aralık'ta "Generel Süleymani'nin öldürülmesini emredenlerle gerçekleştirenler cezalandırılmalı. Bu intikam kesinlikle doğru zamanda alınacaktır" diye tweetlemişti.