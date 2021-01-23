BM Genel Sekreteri Guterres’ten ABD ve Rusya’ya ‘START-3’ çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve ABD’yi Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nı (START-3) zamanında uzatabilmek için hızlı davranmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın mensuplarına açıklamasında, “Genel Sekreter, ABD’nin START-3’ü 5 yıllığına uzatma yönündeki kararı ve Rusya’nın da bu anlaşmayı 5 yıllığına uzatma niyetini doğrulamasını memnuniyetle karşılıyor” ifadesini kullandı.

Guterres’in, anlaşma uzatıldıktan sonra silah kontrolüyle ilgili yeni tedbirleri geliştirme çağrısında bulunduğunu belirten Dujarric, “Beş yıllık süre, dünyanın en büyük iki nükleer silah cephaneliği üzerindeki güvenilir kontrol mekanizmasını uzatma fırsatını vermekle beraber, silah kontrolü konusunda yeni anlaşmaları geliştirmek için zaman sağlayacak” diye ekledi.