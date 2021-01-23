ABD'li diplomatlar protestolarla ilgili yaptıkları yayınlar için Rus Dışişleri’ne çağrılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Rusya’nın çeşitli kentlerinde protesto eylemleri düzenlenmesine ilişkin yayınladığı ‘protesto güzergahlarına’ sert tepki göstererek, Amerikalı diplomatlardan açıklama beklediklerini kaydetti.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, 23 Ocak'ta Rusya’nın farklı şehirlerinde düzenlenecek izinsiz eylemlerin yer ve saatlerini önceden yayınlayarak, vatandaşlarına uzak durmaları çağrısı yapmıştı.

Zaharova, Facebook’tan yaptığı açıklamada, "Moskova'daki ABD Büyükelçiliği dün Rus şehirlerindeki 'protesto güzergahlarını' yayınladı ve 'Kremlin'e yürüyüş' hakkında bilgi dağıttı. Neydi bu: ayar mı yoksa talimat mı? Organizatörler bile bu tür planları paylaşmadı" ifadelerini kullandı.

Zaharova, ABD’li diplomatların Smolenskaya Meydanı’ndaki Rusya Dışişleri Bakanlığına açıklama yapmak zorunda kalacaklarını da sözlerine ekledi.