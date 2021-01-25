Maduro: Doğu gaz boru hattımıza terör saldırısı düzenlendi

Nicolas Maduro, “Bugün, doğu gaz boru hattımıza düzenlenen, büyük bir yangına neden olan terör saldırısı yaşadık, yangın şu anda Petroleos de Venezuela işçileri tarafından kontrol ediliyor” diye konuştu.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadığını, PDVSA çalışanlarının gaz sızıntısını önlediklerini söyleyen Maduro, yerel rafineriden gaz tedarikini kesintiye uğratmayı hedefleyen saldırganları ise terörist ve korkak olarak nitelendirdi.

Maduro daha önce Kolombiya ve ABD’yi defalarca Venezüella’nın iletişim, enerji altyapısına ve petrol tesislerine saldırılar düzenlemekle suçlamış, fakat bu iki ülkenin Venezüella’da tutuklanan vatandaşları, kendi hükümetleri ile bağlantısı olduğunu inkar ediyor.