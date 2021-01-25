ABD ve Fransız ilaç şirketleri, ortak yürüttükleri Kovid-19 aşı geliştirme çalışmalarına son verdiklerini duyurdu

ABD'li ilaç şirketi Merck ve Fransız Pasteur Enstitüsü, yapılan ilk testlerin zayıf sonuç vermesi sonrası, çalışmalarını ortak yürüttükleri Kovid-19 aşısı denemelerine son verdi.

Kovid-19 salgınının üstesinden gelmek için ilaç şirketleri yarışa girmişken, yeni geliştirilen aşıların yanı sıra çalışmalarından vazgeçilenler de gündeme geliyor.

ABD'li ilaç devi Merk ile Fransız Pasteur Enstitüsü, yaptıkları açıklamada, ortaklaşa yürüttükleri Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarını durdurduklarını bildirdi.

Pasteur Enstitüsü'nünden yapılan açıklamada, çalışmalara aşının 'yetersiz' bağışıklık tepkisi görülmesinin ardından son verildiği belirtildi. Merk ise kararın, Faz 1 klinik çalışmalarının ardından alındığını duyurdu.

Her iki şirket de, ortak çalışmanın durdurulmasına karşın aşı için kendi araştırma süreçlerine devam edeceğini açıkladı.

Dünyadaki en büyük aşı geliştirme şirketlerinden 190 milyar dolarlık Merk, aşı geliştirme yarışına dahil olmakta geciktiği için eleştirilirken, Fransa'da önde gelen ulusal ilaç şirketi Sanofi'nin de aşı adayını pazara sunmakta zorlandığı belirtiliyor.

Öte yandan, Johnson & Johnson ve AstraZeneca'nın da Kovid-19 aşısı geliştirmek için çalışmalarına devam ettikleri biliniyor.