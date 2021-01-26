Korsan saldırısına uğrayan gemide yaralanan Bahadır Yeşilalan tedavisinin ardından gemiye döndü

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında yaralanan Yeşilalan'ın, Pont Gentil Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlandığı bilgisini paylaştı.

Paylaşımda, Yeşilalan'ın tedavisinin ardından Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından tekrar gemiye uğurlandığı bildirildi.

Kaygısız, gemide hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu mürettebatın cenazesinin nakil işlemlerinin yapıldığı ve kurtulan 3 Türk gemicinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etmişti.

Gine Körfezi'nde duzenlenen baskında yaralanan gemicimiz Bahadır Yeşilalan'ın tedavisi Port Gentil'de hastanede yaptırıldı. Yeşilalan'ı gemisine Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız uğurladı. pic.twitter.com/mPIqkxoaF6 — T.C. Librevil Büyükelçiliği / Ambassade de Turquie (@TCLibrevilleBE) January 25, 2021

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine açıklarında kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili "Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok" açıklamasını yapmıştı.