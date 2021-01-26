Zorunlu iniş yapan ABD'ye ait İHA'ya kabileler el koydu

ABD’ye ait bir silahlı insansız hava aracı (İHA), üzerindeki füze ile Nijer’e zorunlu iniş yaptıktan sonra bölgedeki kabilelerce alıkonuldu.

Sosyal medyada, AGM-114 Hellfire füzesinin takılı olduğu MQ-1 tipi ABD İHA'sının üzerinde oturan Afrikalılara ilişkin görüntüler dolaşıma girince ABD Afrika Komutanlığı (AFRCIOM) konuya açıklık getirdi.

AA'nın haberine göre AFRICOM sözcüsü Kelly Cahalan, "23 Ocak'ta ABD Afrika Komutanlığına bağlı uzaktan kumandalı bir MQ-1 hava aracı Nijer'in Agadez bölgesine acil iniş yaptı. Araç bölgedeki operasyonlara destek görevi icra ederken mekanik bir arıza ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.

İHA'nın arızasına ilişkin inceleme başlatıldığını belirten Cahalan, aracın füzesi ile birlikte teslim alınıp alınmadığına yanıt vermekten kaçındı.

Cahalan, güvenlik nedeni ile aracın şu anda alınıp alınmadığını ifade edemeyeceğini belirtti.