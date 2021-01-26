Bilim insanlarından Kovid-19 uyarısı: Evcil hayvanlar da aşılanmalı

İngiltere ve ABD'deki bilim insanları Kovid-19'un kedi, köpek gibi evcil hayvanlara bulaşabildiğine dikkat çekerek, "Enfeksiyonun yayılmasını engellemek için bazı evcil hayvan türlerinin de aşılanması gerekebilir. Bu ihtimali gözden kaçırmamalı” uyarısında bulundu.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm hızıyla devam ederken, birçok ülkede salgına karşı aşı uygulamaları da sürüyor. İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi ve Earlham Enstitüsü ile birlikte ABD’deki Minnesota Üniversitesi'nden bilim insanları, Virulence isimli akademik dergide yayımlanan başyazıda, virüsün hayvanlarda evrimleşmeye devam etmesi ve ardından insanlara bulaşması ihtimalinin, halk sağlığı açısından uzun vadede önemli bir risk” teşkil ettiğini ifade etti. Bilim insanları yaptığı açıklamada, “Enfeksiyonun yayılmasını engellemek için bazı evcil hayvan türlerinin de aşılanması gerekebilir. Bu ihtimali gözden kaçırmamalı” dedi.

'Rusya evcil hayvalar için aşı geliştirme çalışmalarına başladı'

Genetik profesörü Cock van Oosterhout salgından korunmak için bazı evcil hayvanlar için de aşı uygulamasının gündeme gelmesi gerektiğine vurgu yaparak,” Riski azaltmak için bir önlem olarak evcil hayvanlar ve besi hayvanları için de aşı geliştirmek mantıklı bir seçenek olabilir. Kovid-19 söz konusu olduğunda herhangi bir olasılığa ciddi anlamda hazırlıklı olmalıyız. Rusya evcil hayvanlar için aşı geliştirme çalışmalarını başlattı” ifadelerine yer verdi.

Danimarka'da binlerce vizon itlaf edildi

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Danimarka hükümeti, ülkedeki yüzlerce Kovid-19 vakasının, çiftliklerde yaşayan vizonlarla ilişkili bir koronavirüs türünden kaynaklandığının tespit edilmesinin ardından milyonlarca vizonu itlaf etmişti.

ABD'deki deneyde 6 kediye virüs bulaştı

Bir diğer kayda değer hayvan enfeksiyonu örneği de ABD'de meydana gelmiş, ABD'de bulunan Wisconsin Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden bir ekip tarafından gerçekleştirilen laboratuvar deneyinde kedilerin hiç semptom göstermeden yeni tip koronavirüsü diğer kedilere bulaştırabildiği görülmüştü.

Çalışmaya liderlik eden bilim insanları, kedilerin tekrar insanlara virüsü bulaştırıp bulaştırmadığını görmek için daha fazla araştırma yapmaları gerektiğini belirtti.