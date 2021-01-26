Putin ile Biden arasında ilk görüşme: 'İlişkilerin normalleşmesi her iki ülkenin çıkarına'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti. Putin'in ABD'nin yeni başkanı Biden'ı tebrik ettiği görüşmede iki liderin ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı bir biçimde normalleştirilmesi konusunda hemfikir kaldıkları belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Joe Biden’ı ABD Başkanlığı görevine başlaması vesilesiyle tebrik ederek, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin her iki ülkenin yanı sıra, bu ülkelerin küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak için özel sorumlulukları dikkate alındığında tüm dünyanın çıkarına olduğunu kaydetti. Putin, ABD ve Rusya’nın tüm dünya topluluğundan sorumlu olduğuna işaret etti.

İki liderin, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (START-3) uzatılmasıyla ilgili iki ülke arasında gerçekleştirilen diplomatik nota değişiminden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiğinin aktarıldığı açıklamada, “Taraflar, nükleer füze cephaneliklerinin karşılıklı olarak sınırlandırılmasına yönelik bu önemli uluslararası yasal mekanizmanın işleyişinin sürdürülmesi için gereken tüm prosedürleri önümüzdeki günlerde tamamlayacak” ifadesine yer verildi.

'Sağduyulu ve açık bir atmosfer'

Görüşmede ayrıca koronavirüs salgını gibi acil çözüm isteyen sorunların ele alındığı belirtilirken, “Uluslararası konular arasında ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndan tek taraflı çıkışı, İran nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın sürdürülmesiyle ilgili sorunlar, Ukrayna’daki krizin çözümü ve ayrıca BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin zirvesiyle ilgili Rusya’nın girişimi değerlendirildi” dendi.

Açıklamada, görüşmenin 'sağduyulu ve açık sözlü bir atmosferde' geçtiği ifade edildi.

Beyaz Saray'ın görüşmeye dair açıklamasında ise, Biden ile Putin'in yeni START Anlaşması'nı, Ukrayna'yı, siber saldırıları ve Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif edildiği iddialarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca ABD seçimlerine müdahale edildiği yönündeki iddiaların da Putin ile Biden'ın gündemleri arasında yer aldığı kaydedildi.