Çin: Rusya ve ABD'nin START-3'ü uzatma kararından memnunuz

Çin basınında yer alan haberlere göre Lijian, "Çin, Rusya ve ABD'nin START-3'ün uzatılması konusunda fikir birliğine varmasından memnuniyet duyuyor" dedi.
Lijian, START-3'ün uzatılmasının uluslararası toplumun ortak umutlarına hizmet ettiğinin altını çizdi.
Dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Görüşmenin ardından Putin'in START-3'ün 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu açıklanmıştı.
2010 yılında imzalanan ve 2011'de yürürlüğe giren anlaşmanın sona erme tarihi 5 Şubat 2021'di.
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