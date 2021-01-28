Vuhan'daki DSÖ ekibinin karantina süreci sona erdi

Koronavirüsün kökenine ilişkin incelemelerde bulunmak için Vuhan kentinde bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyeleri karantinaya alındıkları otelden çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde incelemelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü ekibi, olay yerindeki AFP muhabirlerinin aktardığına göre, tamamı yüz maskesi takan grup üyeleri bir otobüse binip karantinaya alındıkları otelden uzaklaştı.

WHO team exits Wuhan quarantine to start Covid fact-finding mission https://t.co/4LddyXOhu3 — Guardian US (@GuardianUS) January 28, 2021

Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan ekip, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin yakından bir inceleme gerçekleştirmeden önce Vuhan'da iki haftalık zorunlu karantina sürecine alınmıştı. Ekip, 14 Ocak tarihinde Vuhan'a varmıştı.

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