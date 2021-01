Bilim insanları 'Nipah' adlı virüse karşı uyardı: İnsanlık için en tehlikeli virüsler listesine dahil edildi

Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation sivil toplum örgütünün uzmanlarına göre, Nipah virüsü her an enfeksiyonu tetikleyebilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, virüs belirtisiz seyredebilir, aynı zamanda ciddi solunum sorunları, beyin iltihabı, beyin ödemi ve yüzde 40 ila 75 arasında ölüm oranına yol açabilir. Nipah, insana yarasa ve domuzlardan ya da virüsün bulaştığı yemekten geçebiliyor. Hastalık ayrıca insandan insana geçiyor. Uzmanların sözlerine göre, virüsün doğal taşıyıcısı büyük yarasalar.

The Guardian'ın haberindeki araştırmanın metninde, “Yeni salgın, ilaca dirençli enfeksiyondan kaynaklanacak” ifadesine yer verildi.

DSÖ, tarafından Nipah virüsü insanlık için en tehlikeli virüsler listesine dahil edildi. Bu hastalığın tedavisi için bir ilaç veya aşı bulunmuyor. İlaç firmalarının henüz Nipah’a karşı ilaç geliştirme yönünde bir projesi de yok.

Nipah’a karşı semptomatik yoğun tedavi kullanılıyor.