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    Nazi sempatizanı gruptan, Avustralya kırsalında ırkçı sembollü doğa kampı

    Nazi sempatizanı gruptan, Avustralya kırsalında 'ırkçı sembollü' doğa kampı

    © Fotoğraf : Twitter
    Dünya
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    Avustralya'da Nazi sempatizanı bir grubun, geçen hafta sonu Victoria eyaletinin batısındaki Grampians Milli Parkında, ırkçı sembolleri teşhir ettikleri bir "doğa kampı" düzenlediğinin ortaya çıktığı bildirildi.

    "News.com.au" internet sitesinde yer alan habere göre, "Nasyonel Sosyalist Ağ" adı verilen grubun 40 üyesi, kampta çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

    Fotoğraflarda kar maskeli grup üyelerinin Nazi işaretleri yaptığı ve ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün sembolü olan yanan haçın önünde poz verdiği görülüyor.

    Irkçı sloganlar

    Milli park yakınındaki Halls Gap kasabası sakinlerini, Avustralya Günü'ne denk gelen hafta sonunda bölgeye gelen grup üyelerinden tedirgin olduklarını belirtti.

    Singapur- cami
    © AFP 2020 / ROSLAN RAHMAN
    Singapur'da camilere saldırı planladığı belirtilen 16 yaşındaki çocuk gözaltında

    Bazı kasaba sakinleri, gruptakilerin, 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da iktidara gelen Adolf Hitler'in Nasyonel Sosyalist İşçi Partisinin (Nazi Partisi) destekçilerinin kullandığı "Heil Hitler" (Selam Hitler'e) ve "Güç beyazlara" gibi ırkçı sloganlar attıklarını duyduklarını ifade etti.

    Victoria eyaleti polisi geziyle ilgili soruşturma başlattı.

    'Önlem almak için yeni bir Christchurch olayını beklememeliyiz'

    Sivil haklar örgütü Karalama Karşıtı Komisyonun Başkanı Dvir Abramovich, grubun varlığının azımsanmaması uyarısında bulunarak, "Hiç şüpheniz olmasın ki Hitler'e tapan bu kişilerin kustuğu bu tehlikeli söylem çizgi aşıp gerçek dünyada ölümcül saldırılara dönüşebilir. Önlem almak için yeni bir Christchurch olayını beklememeliyiz." ifadelerinin kullandı. 

    Bu grupların federal yönetim ve eyaletler tarafından terör listesine alınması ve takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Abramovich, "Neo-nazi ideolojileri ve gösterileri Victoria eyaletinde gayet canlı ve açıktan yürütülüyor. Avustralyalı bir Hitler'in başında olduğu bir Dördüncü Reich'ın düşünü kuran bu yerli malı SS askerleri, bir ırk savaşını teşvik ederek ve kendileri gibi dar kafalıları saflarına katarak   mevcut ve açık bir tehlike arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Terörle mücadele çalışmalarının yüzde 40'ı aşı sağcı gruplara yönelik

    Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO), aşırı sağcı grupların, 2016'da  terörle mücadele çalışmalarının yüzde 10'unu oluştururken, bu oranın Eylül 2020'de yüzde 40'a çıktığını açıklamıştı.

    Söz konusu grupların, "gerçek ve artan bir tehdit oluşturduğunu" vurgulayan ASIO, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin, bu kişiler arasında öfke ve umutsuzluk duygularını artırdığı, daha önce bu gruplara katılan bazı kişileri daha da radikalleştirdiğine dikkat çekmişti.

    Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırılarda 51 kişiyi öldüren ve 49 kişiyi yaralayan aşı sağcı terörist Brenton Tarrant, Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Etiketler:
    Nazi, Avustralya
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