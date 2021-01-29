Bakan Selçuk: Matematik başarısında dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisinde. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nın (TIMSS) 2019'daki 8. sınıf kız öğrencilerin matematik puan farkları grafiğini paylaştı.

Bakan Selçuk, Japonya, Güney Kore, İsrail, Rusya, Finlandiya, Fransa, ABD, İngiltere ve Türkiye'nin verilerinin bulunduğu tablo ile birlikte yaptığı paylaşımda, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar. pic.twitter.com/ffiahlGDEO — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 29, 2021

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