NATO'dan Karadeniz'deki ABD füze destroyeri hakkında açıklama geldi, Rusya bölgede tatbikat yaptı

Geçen Cumartesi günü ABD'ye ait USS Donald Cook destroyerinin Karadeniz'e girmesinin ardından bölgeye bir ABD destroyeri daha geldi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada sözlerine yer verilen Lungescu, "Karadeniz, NATO için stratejik öneme sahip. Üç müttefik Türkiye, Bulgaristan ve Romanya kıyıdaş ülkeler iken Gürcistan ve Ukrayna yakın partnerler. Rusya'nın Kırım'ı 'yasadışı ilhakına' ve Karadeniz'de giderek artan askeri gücüne yanıt olarak İttifak, bölgedeki savunma varlığını artırdı ve Karadeniz'in güvenliğine sıkı sıkıya bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Amiral Makarov fırkateynindeki birlikler tatbikat yaptı

Bu arada Rusya Karadeniz Filosu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rus Amiral Makarov fırkateyni, iki ABD gemisinin bölgeye gelmesinin ardından deniz muharebesini de kapsayan bir tatbikat gerçekleştirdi.

Açıklamada "Geminin füze ve topçu birliği, silah eğitimi ve silahların kullanıma hazırlanmasına yönelik talim yaptı ve belirli bir amaca yönelik sözde deniz muharebesi sırasındaki eylemlerin algoritmasını çalıştı" dendi.

Bastion kıyı savunma sistemleriyle tatbikat yapılacak

Fırkateyn mürettebatının, bir sonraki aşamada Karadeniz Filosu'nun Bastion kıyı savunma sistemi bölüğüyle ortak tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

Dün Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait USS Porter güdümlü füze destroyerinin Karadeniz'e girdiğini ve Karadeniz Filosu güçleri ve araçlarının destroyerin takibine başladığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Rusya sınırlarına daha fazla teçhizat ve birlik yerleştirmek için bahane aradığını belirterek Rusya’nın herhangi bir ülkeye saldırma planlarının olmadığını herkesin çok iyi bildiğini söylemişti.