Ermenistan, Azerbaycan’ı AİHM’e şikayet etti

Ermenistan hükümeti, Karabağ’daki şiddetli çatışmalar sırasında İnsan Hakları Sözleşmesi’ni pek çok bakımdan ihlal etmek ile itham ettiği Azerbaycan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu.

Ermenistan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) temsilciliğinin açıklamasında, “Ermenistan, 44 günlük savaş ve onu izleyen süreçteki insan hakları ihlalleri nedeniyle 1 Şubat’ta Azerbaycan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulunmuştur” denildi.

Erivan’ın AİHM’e yaptığı suç duyurusunda Azerbaycan, ‘Karabağ ve Ermenistan sakinlerinin yaşama, insani muamele görme, mülk edinme ve aile hayatı haklarını’ ihlal etmekle suçlanıyor.

Karabağ’da geçen sonbaharda yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda Rusya’nın arabuluculuğu ile çatışmaların sona erdirilmesine dair anlaşma imzalanmış, Ermenistan buradaki bazı bölgelerin denetimini Azerbaycan’a bırakmıştı. Karabağ’a ayrıca tampon görevi görmesi için Rus barış güçleri yerleştirildi.