KGAÖ Genel Sekreteri: Suriyeli paralı askerler Karabağ’dan çıkmalı

KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, Suriyeli paralı askerlerin Dağlık Karabağ'ı terk etmeleri gerektiğini, bu kişilerin örgüte üye ülkelerin yakınında sürdürdüğü faaliyetlerin KGAÖ’nün kolektif güvenliği için risk oluşturduğunu belirtti.

"Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinde Suriye’den militanların varlığı ve eylemleri hakkında bilgi edinmiştik" diyen Zas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü Suriyeli paralı askerin, militanın bu bölgeyi terk etmesi, faaliyetlerine son vermesi gerektiğini varsayıyoruz, zira KGAÖ’ye üye olan ülkelerin sınırlarının hemen yakınında militan gruplarının, yasadışı silahlı çetelerin oluşturulması, kolektif güvenliğimiz için belli başlı riskler oluşturuyor."

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

Çatışmalar boyunca Karabağ'da Suriyeli paralı askerlerin Azerbaycan'ın safında savaştığı belirtilse de Bakü, iddiaları yalanlamıştı.