Rusya, ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona’yı Belarus’a gönderdi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, tescil edilen ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona ile yeni koronavirüs testinin Belarus’a iletildiğini belirtti.

Popova, “Bugün bir hediye, büyük dostluğumuzun jesti olarak EpiVakKorona aşısını ilettim. Eminim bu aşı, risk bölgesinde bulunan mevkidaşlarımızın ve genel olarak tüm Belarus Cumhuriyeti halkının sağlığını korumasına hizmet edecek” diye açıkladı.

Rospotrebnadzor Başkanı, “Bugün ayrıca virüsün tespiti için yeni nesil test ilettik” diye ekledi.

Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, iki ülkenin Rus koronavirüs aşısının Belarus’ta ortak üretimini oluşturacağını açıklamıştı. Belarus Sağlık Bakanlığı, 21 Aralık 2020’de Rus aşıyı tescil etmişti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki aşılama programının başlıca ilkesinin gönüllülük olacağını söylemişti. Bu ülkede farklı üreticilere ait 5-6 aşının kullanımı planlanıyor.