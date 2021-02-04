'Biden, Kuzey Akım 2'yle ilgili yaptırımların iptali için Merkel'e şartını sundu'

ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesi sırasında Kuzey Akım 2'yle ilgili yaptırımların iptalini sağlayabilecek şartını sunduğu belirtildi.

Alman Handelsblatt gazetesininarasındaki telefon görüşmesinde yer alan ABD yönetiminden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı, Almanya'nın uzlaşması halinde yaptırımların iptalini görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Almanların bir 'çözüm paketi' sunması gerektiğini anlatan kaynak, "Washington, Berlin'den 'Rusya'yı Kuzey Akım 2 projesini Ukrayna'ya karşı bir koz olarak kullanmaktan mahrum bırakacak' bir uzlaşma seçeneği sunmasını istedi. Örneğin, Moskova'nın Ukrayna üzerinden gaz transitini sınırlandırması halinde boru hattı kapatılabilir" ifadelerini kullandı.

ABD'li kaynak, Washington'un önceliğinin Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığının zayıflatılması ve Ukrayna'nın Avrupa gaz altyapısına dahil edilmesi olduğunu belirtti.

Biden ve Merkel, 2 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve tarafların Kuzey Akım 2 projesini konuştuğu açıklanmıştı.

Kuzey Akım 2 projesi, yıllık kapasitesi toplam 55 milyar metreküp olan iki boru hattının Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından ulaşmasını öngörüyor. Kuzey Akım 2'nin inşasında son aşamaya gelirken ABD'nin projede yer alan Avrupalı ülkelere yönelik yoğun baskısı ve yaptırımları nedeniyle yapım çalışmaları askıya alındı.