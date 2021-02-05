Rus milyarder Deripaska'dan 'BM Genel Merkezi ABD'den başka yere taşınsın' teklifi

Rus milyarder Oleg Depiraska'ya göre, New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'nin tarafsız bir ülkeye taşınması, örgütün uluslararası anlaşmazlıkların çözüm yeri olarak hizmet vermeye devam etmesini sağlayacak.

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı (STRATCOM) Başkanı Amiral Charles Richard'ın, Rusya ve Çin ile bölgesel çatışmaların nükleer savaşa dönüşme ihtimalinin gerçekçi olduğu yönündeki açıklamasını anımsatan Rus iş insanı, ABD'nin Çin kaynaklı nükleer tehdidin farkına vardığını belirterek "Bu, ABD'de son 30 yılda alınan aptalca kararların doğal bir sonucu" dedi.

Deripaska, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Orta Doğu, Balkanlar, Irak, Afganistan’daki savaşlar, NATO’nun genişlemesi, Soğuk Savaş bittikten sonra yeni Rusya ile bir dizi çatışma, Gürcistan, Ukrayna, Belarus. ABD'de devlet borcu da 10 kat artarak yaklaşık 30 trilyon dolara yükseldi. Artık borçlanıp gelen gidene saldıramazsın" ifadelerine yer verdi.

Rus milyarder, ayrıca ABD'nin, 'Çin savunma sanayisinin gelişme hızını ciddiye almadığını ve nedense Rusya vatandaşlarının büyük kısmını kendine karşı düşman ettiğini' kaydetti.