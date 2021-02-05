Macron, The Lancet dergisinin Sputnik V aşısı hakkındaki makalesini değerlendirdi

The Lancet tıp dergisinin Rus aşısı Sputnik V hakkında yayınladığı makale sonrasında Macron dün yaptığı açıklamada, "The Lancet sayesinde artık Rus aşısı Sputnik V ile ilgili daha fazla bilgiye sahibiz" dedi.

Macron, bilim insanları tarafından yayınlanan veriler aracılığıyla Rusya’nın aşıyı Avrupa’da tescil ettirmeye hazır olduğunun öğrenildiğini kaydettti.

The Lancet, 2 Şubat'ta Sputnik V koronavirüs aşısının klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının sonuçlarını yayınladı. Makaleye göre, 19 bin 866 gönüllünün verilerinin incelenmesinin ardından, aşının etkinliği 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 91.8 olarak kaydedilirken, geri kalan gruplarda yüzde 91.6 olarak belirlendi. Bununla birlikte, aşılanan gönüllülerde antikor seviyesi, hastalığı tekrar geçirenlere kıyasla yüzde 1.3-1.5 kat daha fazla tespit edildi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin Rus Sputnik V aşısının yüksek etkinliği hakkındaki verileri olumlu değerlendirdiklerini açıkladı. Alman Gazetesi Die Welt, Sputnik V'nin klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının sonuçlarının yayınlanmasının ilacın yüksek etkinliğini doğruladığını yazdı. Makaleye göre bu, Moskova'nın kesin veriler yayınlanmadan önce aşıyı kullanmaya başlama kararının yerinde olduğunu gösteriyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Bilimsel Araştırmalardan Sorumlu Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, Rusya'nın Sputnik V aşısının geliştiricilerini Nobel ödüllerine aday göstermek için her türlü dayanağa sahip olduklarını söyledi. Gamaleya Merkezi uzmanları tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı Rusya’da 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.