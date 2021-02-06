BM raporu: IŞİD'in 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğu tahmin ediliyor

Birleşmiş Milletler (BM), Irak ve Suriye'de varlığını sürdürmeye devam eden IŞİD'in 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi IŞİD ve El Kaide Yaptırım Komitesi'nin raporunda, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta hala tahmini 10 bin aktif militanı olduğu ifade edildi.

IŞİD'lilerin çoğunun Irak'ta olduğu ifade edilen raporda, örgüt hücrelerinin haraç, taciz, adam kaçırma ve fidye yoluyla para toplamaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Örgütün yurt dışından gayriresmi finansal ağlar aracılığıyla da fon sağladığı belirtilen raporda, IŞİD'in 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.