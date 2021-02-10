BM'den Letonya'nın Rus televizyonlarını yasaklamasıyla ilgili değerlendirme: Basın özgürlüğü her ülkede olmalı

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, Letonya'nın Rus televizyon kanallarını kapatmasıyla ilgili olarak, basın özgürlüğüne tüm ülkelerde saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Riga'nın Rus televizyonlarını kapatmasına ilişkin yorumda bulundu.

Dujarric, bugünkü basın toplantısında, Letonya'da 16 Rus televizyon kanalı yayın yasağı getirilmesiyle ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya tarafından şikayet alıp almadığı sorusuna "Onun herhangi şikayet alıp almadığını duymadım, en azından şu an için, ama bunu kontrol edebiliriz" yanıtını verdi.

Sözcü, "Bizim ilkesel tutumumuz, basın özgürlüğünün her bir ülkede olması gerektiği yönünde" ifadelerini kullandı.

Daha önce Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP), ülkede Rusça yayın yapan 16 televizyona yayın yasağı getirmişti.