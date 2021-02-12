Enes Kanter, David Rockefeller'ın torununa maklube yaptırdı

FETÖ'cü Enes Kanter'in dünyanın en zengin ve tanınmış ailelerinden olan Rockefeller'ların torunu Ariana Rockefeller ile bir süredir ilişki yaşadığı gündemdeydi.

İkili, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla aralarındaki ilişkiyi doğrulamıştı.

Bu kez Kanter, Ariana'nın FETÖ üyeleriyle özdeşleşen 'maklube' yemeğini servis ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

FETÖ lideri Gülen’in ‘manevi oğlum’ dediği basketbolcu Enes Kanter David Rockefeller’ın torunu Ariana Rockefeller’a maklube yaptırdı https://t.co/7PWmRxhScL pic.twitter.com/i6yX63zUox — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 11, 2021

New York'ta moda tasarımcılığı yapan 38 yaşındaki Ariana'nın 2.8 milyar dolardan fazla kişisel serveti olduğu söyleniyor.