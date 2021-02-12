Kanada’da bir eyalette uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüsten yaşamını yitirenleri geçti

British Columbia eyaleti Adli Tıp Servisi Şefi Lisa Lapointe, 2020 yılının British Columbia'nın aşırı doz uyuşturucu ölümlerinde yaşadığı "en ölümcül yıl" olduğunu söyledi.

Lapointe, 2020 yılında toksik yasadışı uyuşturucuların aşırı dozda kullanımı nedeniyle toplam 1716 kişinin öldüğünü duyurdu.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, British Columbia eyaletinde salgın başladığından bu yana Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 1269 oldu.

'2020 şimdiye kadarki en kötü yıl'

Eyalet Adli Tıp Servisi Şefi Lisa Lapointe, aşırı dozda uyuşturucu kullanımında, 2019 yılında 984 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu alanda kaydedilen yüzde 74'lük artışla, 2020'yi aşırı doz ölümleri açısından ‘şimdiye kadarki en kötü yıl’ olarak adlandırabiliriz." dedi.

Lapointe, kaydedilen rakamların günde 4.7 kişinin öldüğü anlamına geldiğini belirterek, ölenlerin çoğunun erkek ve 30-59 yaş grubunda olduklarını ifade etti.

Aşırı doz uyuşturucu ölümleri, diğer tüm ölüm nedenlerinden daha fazla

Lapointe, aşırı doz uyuşturucuya bağlı ölümlerin, intihar, araba kazası ve cinayet de dahil diğer tüm ölüm nedenlerinin toplamından daha fazla olduğunu hatırlattı.

Lapointe, aşırı doz uyuşturucu kullananların yüzde 80’inin fentanilden, geri kalanlarınsa kokain ve metamfetamin gibi toksik uyuşturuculardan hayatını kaybettiğini söyledi.

Lapointe, Kovid-19 salgınından önce aldıkları önlemlerle kaydettikleri olumlu gelişmelerin, pandemi ile mücadelede gerilediğini belirterek, "Yasadışı uyuşturucu pazarı, ağır bir intikamla geri döndü." dedi.