Rus Sputnik V aşısı için iki ülkede daha kullanım izni verildi

Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Karadağ ile Saint Vincent ve Grenadinler'de kullanım için onaylandığı belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Karadağ ile Saint Vincent ve Grenadinler'de kayıt işlemlerinin tamamlanması ile beraber aşının kullanım için onaylandığı ülkelerin sayısının 26’ya çıktığı açıklamasını yaptı.

Beating the RDIF’s own forecast, 26, not 25, nations have become part of the #SputnikV family by the end of this week. The world needs more safe and effective vaccines. At the #SputnikV team we are looking forward to welcoming new family members soon. pic.twitter.com/Th7Y0rOLZW — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 12, 2021

​Her iki ülkede de Rus aşısına, acil kullanım izni verildiği belirtiliyor. Ayrıca Saint Vincent ve Grenadinler, Karayipler’de Sputnik V aşısını onaylayan ilk ada ülke oldu.

Bunun yanında, Sputnik V, en çok ülkede onaylanmış aşılar listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Şimdiye dek Pfizer’in aşısı 35, AstraZeneca’nın aşısı 31, Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısıysa 26 ülkede kullanım izni almış durumda.

#SputnikV ranks among top-3 COVID-19 vaccines with most authorizations granted globally. pic.twitter.com/thHeFYHoiF — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 12, 2021

​Hem Rusya’da hem dünya genelinde yerel bir sağlık otoritesi tarafından tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin kullanımına şu ana dek onay vermiş diğer ülkeler şu şekilde: Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn.