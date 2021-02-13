Rusya'da 14 bin 861 Kovid-19 yeni vakası tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 14 bin 861 kişinin daha Kovid-19’a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 57 bin 698 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Rusya'da son 24 saatte yapılan testlerin 14 bin 861'i pozitif çıktı.

İyileşen sayısı, 5 gündür yeni vaka sayısından fazla

Ölü sayısı 502 artarak 79 bin 696'ya yükselirken Kovid-19'u yenenlerin sayısı ise 18 bin 765'lik artışla 3 milyon 577 bin 907 oldu. Rusya'da son 5 gündür iyileşen sayısının yeni vaka sayısından fazla olduğu belirtildi.