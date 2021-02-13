Twitter, Rusya'nın Viyana'daki silah kontrolü delegasyonunun hesabını askıya aldı

Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Moskova'yı temsil eden Rus delegasyonunun Twitter hesabının askıya alındığı açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Twitter'dan bu gelişmeyle ilgili bilgi talep ettiklerini söyledi.

Rus delegasyonunun Başkanı Konstantin Gavrilov, Twitter'dan yaptığı açıklamada delegasyonunun hesabının askıya alındığını belirterek "Bunun gerekçeleri nedir? Avrupa'daki siyasi ve askeri durumdaki trendlerle ilgili Rus delegasyonunun alternatif görüşünün askeri doktrinlere ilişkin AGİT seminerinde dile getirilmesi mi?" ifadelerini kullandı.

On Feb 12, @TwitterSupport blocked the official account of the RUS Arms Control Delegation (@armscontrol_rus). What are the reasons? An alternative position of RUS on the trends of the current pol-mil situation in Europe voiced at the @OSCE Seminar on Mil Doctrines? @mfa_russia — Konstantin Gavrilov (@RusGavrilov) February 13, 2021

'Hesabın bloke edilmesi aleni sansürdür'

Herhangi bir ülkenin resmi ilkesel tutumunu temsil eden resmi hesapların bloke edilmesini aleni sansür olarak niteleyen Gavrilov, "Twitter, Voltaire'nin ne dediğini hatırlamıyor musun? “Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum' dedi" diye konuştu.

Blocking official accounts presenting the official principled position of one or another country is a naked censorship. @TwitterSupport, don't you remember what Voltaire claimed? "I DISAPPROVE OF WHAT YOU SAY, BUT I WOULD DEFEND TO THE DEATH YOUR RIGHT TO SAY IT". @mfa_russia https://t.co/kXx7JtTlHb — Konstantin Gavrilov (@RusGavrilov) February 13, 2021

​'Sadece teknik bir sorun olduğunu umuyoruz'

Yaşanan bu gelişmenin ardından Rus basınına demeç veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Twitter'dan hesabın askıya alınmasının nedeni hakkında bilgi talep ettiklerini söyledi.

Zaharova, "Bunun sadece teknik bir sorun olduğunu umuyoruz" diye ekledi.