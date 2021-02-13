Ukrayna Devlet Başkanlığı yetkilisi: Washington Kiev'in stratejik partneri

'Ukraina' televizyonuna demeç veren Yermak, Donbass'ta Ukrayna ordusu ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri arasındaki durumun çözüme kavuşturulması için öneride bulundu.

Washington'un Kiev'in stratejik partneri olduğunu kaydeden Yermak, bu nedenle ABD'nin bölgedeki duruma çözüm bulunması konusunda anahtar rollerden birini oynayabileceğini ve oynaması gerektiğini belirtti.

Bu arada Yermak, Minsk anlaşmalarının mevcut haliyle uygulanmasının Kiev için imkansız olduğunu ifade etti.

Daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, ABD ve Polonya'nın Donbass'la ilgili müzakerelere dahil edilmesine ilgi duyduklarını söylemişti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'nın şimdiye dek Minsk anlaşmalarının bir maddesini bile uygulamadığını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Kiev'e Minsk anlaşmalarını sabote etmeye son verme ve Donetsk ve Lugansk ile direkt diyalogdan kaçmama çağrısı yapmıştı.