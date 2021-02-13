Twitter, herhangi bir açıklama yapmadan Viyana'daki Rus heyetinin hesabını açtı

Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Moskova'yı temsil eden Rus heyetinin daha önce askıya alınan hesabının Twitter tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan kullanıma açıldığı bildirildi.

Viyana'daki Rus heyetinin başkanı Konstantin Gavrilov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Viyana’daki Rus heyetinin daha önce askıya alınan hesabının Twitter tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan kullanıma açıldığını, tüm takipçilerin yok olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Gavrilov, "Twitter herhangi bir açıklamada bulunmadan 20 dakika önce hesabı kullanıma açtı. Fakat tüm takipçiler kaybolmuş, yeniden çoğaltacağız. İçerik korunmuş" diye konuştu.

Gavrilov, daha önce Twitter'ın sebebini açıklamadan Rus heyetinin hesabını askıya aldığını, heyetin bu konuda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmidt’e başvuracağını açıklamıştı.

Факт блокировки @armscontrol_rus в Твиттере (на момент публикации страница вновь была доступна) свидетельствует о необходимости разработки и принятия международного юридически обязывающего документа, который бы регламентировал деятельность крупнейших интернет-компаний. pic.twitter.com/EoIGaIwquM — ПостпредствоРФприСЕ (@CE_RF) February 13, 2021

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Twitter'dan hesabın askıya alınmasının nedeni hakkında bilgi talep ettiklerini belirtmiş ve bunun sadece teknik bir sorun olmasını umduklarını dile getirmişti.