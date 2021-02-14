Rus Büyükelçi, Sputnik V aşısının Venezüella'ya sevkiyatıyla ilgili bilgi verdi

Rusya'nın Venezüella Büyükelçisi Sergey Melik-Bagdasarov, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Venezüella'ya yapılacak sonraki sevkiyatlarının mutabık kalınmış programa ve üretim imkanlarına göre organize edileceğini belirtti.

Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Venezüella'ya dün akşam ulaşmasının ardından Bagdasarov, Sputnik’e demecinde ileride yapılacak sevkiyatlarla ilgili bilgi verdi.

“Bugünkü sevkiyat, aşının hem birinci hem de ikinci dozunun bileşenlerini içeriyordu” diyen Rus Büyükelçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz aralık ayında imzalanan kontratın hayata geçirilmesi için ilk aşının teslimatının yapılması ülkelerimiz için çok önemliydi. Mevcut anlaşmalar çerçevesinde sonraki teslimatlar, üretim ve lojistik imkanlarına dayalı olarak taraflarca kararlaştırılan programa göre organize edilecek.”

Dünyanın ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V, Rus Gamaleya Merkezi tarafından geliştirildi ve geçen yılın ağustos ayında Rusya’da kullanım için onaylandı. Klinik çalışmaların üçüncü aşamasında etkinliği 91.6 olarak belirlenen Sputnik V aşısının aynı zamanda mutasyona uğramış yeni koronavirüs türlerine karşı da aynı derecede etkili olduğu kanıtlandı. Aşının çalışmalarının sonuçları saygın tıp dergisi Lancet tarafından da yayınlandı.

Sputnik V, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.