İran’dan Rusya ile düzenlenecek ortak deniz tatbikatının hedefleri ile ilgili açıklama

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran ve Rusya'nın düzenleyeceği deniz tatbikatının, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde güvenliğin sağlanmasını hedeflediğini duyurdu.

İran ve Rusya'nın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenleyeceği deniz tatbikatı ile ilgili açıklama yapan Seyyari, tatbikatın bölgedeki güvenliğin kalıcı hale getirilmesini hedeflediğini ifade etti.

IRNA haber ajansının aktardığı üzere İran Donanmasının büyük deniz devletleri seviyesinde bulunduğuna işaret eden Seyyari, “Rusya'nın güçlü deniz kuvvetlerinin İran Donanması ve Devrim Muhafızları ile yapılacak tatbikat açık bir mesaj taşıyor" diye konuştu.

Manevralar için kesin bir tarih vermeyen Seyyari, tatbikatın ‘Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki güvenliğin sağlanmasına’ yönelik olduğunu belirtti.

Daha önce Rusya'nın İran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Sputnik’e açıklamasında iki ülkenin şubat ayı ortalarında Hint Okyanusu'nda çok taraflı deniz tatbikatı düzenlemeyi planladığını belirtmişti. Tatbikatta arama ve kurtarma operasyonları ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik eylemler sırasında tarafların koordine bir şekilde hareket etmeyi pekiştirmesi öngörülüyor.

İran, Rusya ve Çin, 27-29 Aralık 2019'da Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenlemişti.