Elon Musk'tan Putin'e davet: Clubhouse'ta sohbet için bana katılır mısınız?

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Rusya lideri Vladimir Putin’i gittikçe popülerleşen sosyal ağ uygulaması Clubhouse’ta sohbete davet etti.

Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e resmi Twitter hesabı üzerinden iki dilde hitap ederek, gitgide daha popüler hale gelen sesli sohbet uygulaması Clubhouse'a davet etti.

"Clubhouse'ta sohbet için bana katılmak ister misiniz?” paylaşımında bulunan Musk, ardından Rusça devam ederek, "Sizinle sohbet etmek benim için büyük bir onur olur” diye yazdı.

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

​Sesli iletişim için yalnızca davetle kullanılabilen bir sesli sohbet uygulaması olan Clubhouse’ta kullanıcıların çeşitli konuları tartışabileceği, dinleyici olarak girenlerinse girip çıkabileceği 'odalar' ve 'ofisler' bulunuyor.