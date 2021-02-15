Azerbaycan, Karabağ’da demiryolu yapımına başladı

Azerbaycan Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Fizuli bölgesinde demiryolu hattı temel atma töreni düzenlendi. Yaklaşık 100 kilometrelik hattın, Azerbaycan ve Nahçıvan arasında doğrudan demiryolu ulaşımını sağlayacağı kaydedildi.

During their visit to the liberated territories yesterday, the @presidentaz and his family planted Chinar🌳(plane trees) in the #Basitchay State Nature Reserve in #Zangilan 🇦🇿.



All forests cut down by Armenians during occupation years will also be restored by #Azerbaijan IA. pic.twitter.com/Gjv9qewX2e — Ali Alizada 🇦🇿 (@Ali_F_Alizada) February 15, 2021

​Temel atma töreninde konuşan Azerbaycan lideri Aliyev, yeni demiryolunun büyük stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Uzun bir aradan sonra Azerbaycan ve ayrılmaz parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti birbirine demiryolu ulaşımıyla bağlanacak ve böylece stratejik, ekonomik ve politik hedeflerimiz yerine getirilmiş olacak” dedi.

Yeni demiryolunun, 3.5 yıl önce faaliyete geçen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla birlikte Azerbaycan’ı Türkiye’ye bağlayacağının altını çizen Aliyev, bölgenin tüm ülkelerinin bu yoldan faydalanabileceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı zamanda Rusya’dan Ermenistan’a demiryolu da açılabilir. Bu hat, Azerbaycan topraklarından geçebilir. Ayrıca Nahçıvan üzerinden Rusya ve İran arasında demiryolu ulaşımı olabilir. İran ve Ermenistan arasında demiryolu ulaşımı olacak. Türkiye ve Rusya arasında demiryolu ulaşımı oluşturulacak. Yani bölgenin tüm ülkeleri bundan yarar sağlayacak”.

Karabağ ziyareti sırasında Zangilan, Laçın ve Cebrayıl bölgelerini gezen Aliyev, Laçın bölgesindeki Gülyabird köyünde 8 Megavat kapasiteli hidroelektrik santralin açılışına da katıldı.