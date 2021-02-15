BM’den küresel gıda kıtlığı riski konusunda uyarı

Kalibata, Guardian gazetesine yaptığı açıklamasında, “Gıda sistemleri, Kovid-19 yüzünden küçüldü. Gıda pahalandı, bazı yerlerde de insanlar için erişilemez hale geldi. Gıda sorunu bu yıl öncekinden daha acil” ifadesini kullandı.
#COVID19 affects #health, #foodsecurity, #nutrition, as well as livelihoods. “People are losing their jobs. That’s now the most important thing... impacting millions of people.”— Adam Gerstenmier (@AdamGerstenmier) February 15, 2021
Great @guardian interview ⬇️ w/ @FoodSystems Special Envoy @Agnes_Kalibata
https://t.co/rak1HsfJFu
BM yetkilisi, koronavirüsün özellikle piyasaları vurduğunu, karantinalar yüzünden marketlerin kapalı olduğu, bunun da çiftçilerin durumunu kötüleştirdiğini kaydetti.
Gıda fiyatlarında önemli artış ve gıda kıtlığı ile karşı karşıya olan Kenya, Somali ve Etiyopya gibi Afrika ülkelerinin durumunu, beklenen şiddetli kuraklık sezonunun daha da karmaşık hale getirdiğini söyleyen Kalibata, “Gıda sistemleri geçen yıl baskıya dayanabildi. Hükümetler, BM’nin, sınırların kapanmaması ve tarifelerin belirlenmesi yönündeki tavsiyelerine kulak verdi. Ayrıca geçen yılki hasat da iyiydi. Fakat insanlar geçen yıl boyunca tüm gıda, mali kaynaklarını, yakınların yardımlarını tüketti ve şimdi tek başına, destek olmadan krizle karşı karşıya kaldılar” dedi.
Kalibata, “Bu yıl ekonomik gerilime nedeniyle çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu dünya genelinde, her yerde oluyor” diye ekledi.
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