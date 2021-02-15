BM’den küresel gıda kıtlığı riski konusunda uyarı

2021 Gıda Sistemi Zirvesi’nden sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Özel Elçisi Agnes Kalibata, yoksul ülkelerin bu yıl, koronavirüs salgınının neden olduğu yüksek gıda fiyatları nedeniyle gıda kriziyle karşı karşıya kalma riskinin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu belirtti.

Kalibata, Guardian gazetesine yaptığı açıklamasında, “Gıda sistemleri, Kovid-19 yüzünden küçüldü. Gıda pahalandı, bazı yerlerde de insanlar için erişilemez hale geldi. Gıda sorunu bu yıl öncekinden daha acil” ifadesini kullandı.

​BM yetkilisi, koronavirüsün özellikle piyasaları vurduğunu, karantinalar yüzünden marketlerin kapalı olduğu, bunun da çiftçilerin durumunu kötüleştirdiğini kaydetti.

Gıda fiyatlarında önemli artış ve gıda kıtlığı ile karşı karşıya olan Kenya, Somali ve Etiyopya gibi Afrika ülkelerinin durumunu, beklenen şiddetli kuraklık sezonunun daha da karmaşık hale getirdiğini söyleyen Kalibata, “Gıda sistemleri geçen yıl baskıya dayanabildi. Hükümetler, BM’nin, sınırların kapanmaması ve tarifelerin belirlenmesi yönündeki tavsiyelerine kulak verdi. Ayrıca geçen yılki hasat da iyiydi. Fakat insanlar geçen yıl boyunca tüm gıda, mali kaynaklarını, yakınların yardımlarını tüketti ve şimdi tek başına, destek olmadan krizle karşı karşıya kaldılar” dedi.

Kalibata, “Bu yıl ekonomik gerilime nedeniyle çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu dünya genelinde, her yerde oluyor” diye ekledi.