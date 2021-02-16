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    Bill Gates'ten 'komplo teorilerine' yanıt: İnsanları neden gözetim altında tutmak isteyeyim

    © AP Photo / Ludovic Marin
    Dünya
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    Bill Gates, aşı çalışmalarına verdiği destek nedeniyle hakkında çıkan komplo teorilerini saçmalık olarak nitelendirdi. Gates ayrıca 2022’ye dek tüm dünyada koronavirüse karşı aşılamaların tamamlanabileceğini belirtti.

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış varyantlarına karşı da etkili olacağına ve gelişmiş ülkelerdeki aşılamaların yıl sonuna dek tamamlanacağına inandığını ifade etti.

    Alman televizyon kanalı ARD'de 17 Mart'ta yayınlanacak olan bir programa röportaj veren Gates, yoksul ülkelerdeki aşı kampanyaları ile ilgili olarak da, "Dünyanın geri kalanı için büyük cömertlik gerekecek. Bunu başarırsak 2022'ye kadar tüm dünya aşılanma tamamlanmış olur" dedi. 

    © AP Photo / Ludovic Marin
    Bill Gates, koronavirüs salgınıyla alakası ile ilgili iddialara yanıt verdi

    DW Türkçe'nin haberine göre, aşı çalışmalarına verdiği destek nedeniyle hakkında çıkan komplo teorilerini de değerlendiren Bill Gates, insanları neden gözetim altında tutmak isteyebileceğini anlayamadığını  belirterek, sosyal medyada, koronavirüs aşısı ile insanlara çip yerleştirileceği yönündeki söylentiler hakkında, "Mikroçiplerle aşılar arasındaki bağlantıyı ise hiç anlamıyorum" ifadesini kullandı. Gates, "Bazı iddialar o denli saçma ki kendimize, 'buna yanıt vermek zorunda mıyım?' diye sormamız lazım" açıklamasında bulundu.

    'Servetim, aşı kampanyaları nedeniyle her yıl küçülüyor'

    Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Bill Gates, koronavirüs salgınından maddi anlamda faydalandığı yönündeki iddiaları da reddetti. Aşı çalışmaları için sarfettiği çabanın tamamen gönüllülük esasına dayandığını ifade eden Gates, "Benim servetim her yıl, bu aşı kampanyalarına şu anda yatırım yapan vakıf nedeniyle küçülüyor" ifadelerini kullandı.

    Bill Gates ve eşinin kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'nın aşı geliştirme çalışmalarına şu ana dek 1.7 milyar euro civarında kaynak aktardığı belirtiliyor.

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    Etiketler:
    Microsoft, Mikroçip, Çip, Koronavirüs, Kovid-19, Aşı, Bill Gates
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