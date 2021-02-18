Brezilya: CoronaVac aşısı, koronavirüsün İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı işe yarıyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların virüsün mutasyona uğradığı varyantlarına karşı ne derece etkili olduklarına dair iki yeni bilgi ulaştı.

Brezilya, Çin'in Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının virüsün İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı. Pfizer-BioNTech ise Güney Afrika varyantının aşının antikor korumasını üçte iki oranında azalttığını duyurdu.

CoronaVac'ın yerel testlerini yürüten Butantan biyomedikal merkezi başkanı Dimas Covas, "Bu aşıyı İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı test ettik, iyi sonuçlar aldık" açıklaması yaptı. Basın toplantısı düzenleyen Covas, eşinin bu varyantlar karşısında tam olarak ne kadar etkili olduğunu belirtmese de "Yakında net sonuçları öğreneceğiz. Güzel sonuçlar elde edeceğimiz konusunda iyimseriz" dedi.

Araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı Güney Afrika mutasyonu karşısında üçte iki oranında daha az antikor oluşturuyor

Öte yandan Pfizer- Biontech ile ABD'deki Teksas Üniversitesi'nden bilim insanları ortak bir çalışma yürüttü ve B.1.351. olarak da bilinen Güney Afrika varyantını laboratuvar ortamında üretmeyi başardı.

New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, bu yapay virüs aşıyı vurulanlardan alınan kan örnekleri üzerinde denendi ve ABD’de mutasyonlu virüsün yaygın olarak görülen türüyle kıyaslandığında antikor oranının üçte iki düştüğü tespit edildi.

Yine de ne kadar antikorun virüse karşı koruma sağladığı konusunda henüz bir sınır belirlenmemiş olması nedeniyle bu üçte ikilik azalmanın aşıyı etkisiz hale getirip getirmeyeceği net değil.