DSÖ: Koronavirüs insanlara tavşan ve gelincik porsukları tarafından bulaştırılmış olabilir

Koronavirüsün kökenleri konusunda araştırmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, virüsün insanlara tavşanlar ve gelincik porsukları tarafından bulaştırılmış olabileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, koronavirüsün kökenleri konusundaki çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan son araştırmalarda, virüs Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarında satılan gelincik porsukları ve tavşanlar tarafından bulaştırılmış olabileceği öne sürüldü.

The Wall Street Journal'ın haberine göre , araştırmacılar ayrıca Vuhan'daki hayvan pazarında satılan ürünlerin tedarikçilerine yönelik daha fazla inceleme dikkat çektiler.

Pazarda yasal veya yasa dışı satılan hayvanların tam listesinin ise henüz oluşturulamadığı kaydedildi.

Uzmanlar ayrıca, koronavirüsün Avrupa'da insanlar ve vizonlar arasında iki yönlü bulaşabildiğinin tespit edilmesi üzerine de, Çin'in vizon çiftliklerinde de yaygın testler yapılması gerektiği görüşünde.

'Virüsün laboratuvardan sızması olası değil'

Çin'deki incelemelerini geçen hafta bitiren DSÖ ekibi, düzenledikleri basın toplantısında, koronavirüste Vuhan hayvan pazarının rolünün hala belirsizliğini koruduğunu açıkladı. Uzmanlar ayrıca, virüsün bir laboratuvardan sızmış olabileceği iddiasının ise olası bir ihtimal olmadığını belirtti.

Öte yandan uzmanlar, koronavirüsü insanlara doğrudan yarasaların taşıdığı konusunda da şüpheleri olduğunu belirterek 'bir ara konakçı olması gerektiğini' açıkladı.