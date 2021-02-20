Bill Gates, 'pandeminin önüne geçemedikleri' için dünya liderlerini kınadı

Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates, dün düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulunarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele sürecini değerlendirdi.

Gates, yaptığı açıklamada dünya liderlerini, Kovid-19'un dünyaya yayılmasını önleyememeleri nedeniyle kınayarak "Bu salgını kontrol altına almak için gereken mütevazı adımların önceden atılmaması bir trajedidir" ifadelerini kullandı.

Gates, "Bu sebeple, trilyonlarca dolarlık zarar ve ölçülmesi zor diğer eksiklikler göz önüne alındığında, bunun bir daha asla yaşanmayacağından emin olmak için ihtiyacımız olan az sayıdaki milyarlarla yaptırım yapmalıyız" dedi.

Öte yandan Gates, Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesi bir 'zafer' olsa da hala küresel olarak ele alınması gereken mevcut sorunların olduğu vurgusunu yaptı.

Amerikalı milyader, 'eşitsiziliğin hala oldukça dramatik boyutta olduğunu' kaydetti.