Karadağ, Sputnik V ile koronavirüse karşı yaygın aşılama programına başladı

Karadağ Halk Sağlığı Enstitüsü’nün yetkilileri bir Twitter açıklamasında, yaygın aşılama programı kapsamında Rus Sputnik V aşısının ilk dozlarının uygulandığını belirtti.
Rus aşısının ilk dozlarının, Risan kentinde bulunan bir yaşlı bakım evinde yaşayan 66 yaşındaki bir erkek ile iki hemşireye uygulandığı kaydedildi.
Počelo je!— Institut za javno zdravlje Crne Gore (@ijzcg) February 20, 2021
Ekipe Instituta i DZ Kotor dale su prvu dozu #COVID19 vakcine u Crnoj Gori gospodinu Vladimiru Žderiću, štićeniku doma za stare "Grabovac" u Risnu a onda i ljekarima doma - dr Nikoli Popoviću i dr Damiru Adroviću.
Najbitnija faza u borbi protiv pandemije kreće. pic.twitter.com/ayKXq0UxRM
Rus Sputnik V aşısının 2 bin dozdan oluşan ilk partisi Karadağ’a 17 Şubat’ta tedarik edilmişti.
Klinik araştırmalarda etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu belirlenen Rus Sputnik V aşısı şimdiye dek 31 ülkede kullanım için onaylanmış durumda. Söz konusu ülkelerin birçoğunda yaygın aşılama programı da başlatıldı.
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