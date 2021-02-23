Gürcistan Başbakanı'ndan muhalefete 'diyalog' çağrısı

Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, muhalif Birleşik Ulusal Hareket'in lideri Nika Melia'nın gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterileri hakkında açıklama yaptı.

Gürcistan Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan açıklamasında Garibaşvili, muhalif güçlere, iktidarla ülkenin geleceğiyle ilgili diyaloğa başlama çağrısında bulundu.

Garibaşvili, "Bugün, kanunun yerine getirildiği (Melia’nın gözaltına alınması) ve devletin zirvede olduğu bir zamanda, ülkemizi seven tüm siyasi güçleri gerçek bir diyalog kurmaya çağırmak istiyorum. Gelin, bizi ayıran şeyleri değil birleştiren şeyleri konuşalım" ifadelerini kullandı.